Figi: ciclone Yasa lascia 23.000 sfollati, pericolo malattie

(ANSA) - SUVA, 20 DIC - Il passaggio del ciclone Yasa due giorni fa sull'arcipelago delle Figi, nel Pacifico meridionale, ha lasciato, oltre ad almeno 4 morti, circa 23 mila sfollati e un pericolo incombente di gravi malattie e malnutriuzione. Lo dicono le autorità figiane, che paragonano intere aree del Paese a "zone di guerra". Interi villaggi sono stati spazzati via e sono stati distrutti grandi quantità di raccolti agricoli e di bestiame, con danni stimati dal governo di Suva in centinaia di milioni di dollari, mentre in molte parti dell'arcipelago mancano acqua e corrente elettrica. Nel nord è al lavoro la Croce Rossa, soprattutto sull'isola di Bua, una delle più gravemente colpite da Yasa. (ANSA).