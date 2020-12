Israele: ore decisive per evitare crisi e rinvio alle urne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 20 DIC - Meno di due giorni decisivi in Israele per evitare le quarte elezioni in circa 2 anni. Martedì 23 dicembre scade infatti il termine previsto dalla legge per approvare la finanziaria, pena lo scioglimento della Knesset e il ritorno alle urne, probabilmente il 16 marzo. Ma la situazione delle trattative tra il Likud di Benyamin Netanyahu e Blu Bianco di Benny Gantz non sembra delle migliori, anche se dal partito del secondo indicano "in 50% sì e 50% no" le possibilità di un accordo. Lo scoglio, noto, è quello della finanziaria che Netanyahu vuole sia approvata per il solo 2020 mentre Gantz chiede - come prevede l'accordo del maggio scorso che portò alla formazione del governo di unità nazionale - il varo anche per quella del 2021. Dietro la questione del bilancio statale ci sono vari temi. A cominciare dal dissidio sulle nomine di funzionari chiave come il Procuratore generale dello Stato e l'Avvocato del governo demandate al ministro della giustizia Avi Nissenkorn che è di Blu Bianco. Il Likud vorrebbe cambiare il ministro in vista di gennaio quando entrerà nel vivo il processo a Gerusalemme a Netanyahu per le sue incriminazioni. Inoltre il Likud chiede un cambio di periodo - previsto dall'accordo di maggio - in cui Gantz, tra sei mesi circa, prenderà il posto di Netanyahu nella premiership. Una possibilità di superare la crisi - secondo i media - risiede nel differimento a gennaio della data del 23 dicembre per l'approvazione della finanziaria, dando così più spazio ai due partiti per trovare una intesa. Un passaggio che - modificando la legge - va tuttavia ratificato dalla Knesset. (ANSA).