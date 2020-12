© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Via libera della commissione Bilancio della Camera all'emendamento riformulato che introduce la cig anche per i lavoratori autonomi: l'Indennità di continuità reddituale e operativa prevede un assegno tra 250 e 800 euro al mese per 6 mesi per chi abbia subito perdite del 50% nei tre anni precedenti e dichiarato un reddito non superiore a 8.145 euro. Potranno richiederlo le partite iva aperte da almeno 4 anni. (ANSA).