Piacenza: travolge con l'auto due sorelle uccidendone una, fermato

E’ stato fermato nel giro di due ore il conducente di un’auto che nel tardo pomeriggio di ieri ha travolto due sorelle, uccidendone una per poi darsi alla fuga. L’incidente si è verificato intorno alle 18 in località Ferrai di Vernasca, nel Piacentino, lungo la strada Provinciale 12. C'era molta nebbia e le due sorelle di 55 e 52 anni erano a pochi metri da casa insieme al loro cane. Una Bmw guidata da un 35enne del paese che è sopraggiunta in quel momento si è prima schiantata contro un cassonetto e poi ha travolto le due sorelle. La più grande avrebbe perso la vita sul colpo, l’altra è stata condotta in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Parma dall’ambulanza.

L’investitore non si è fermato a prestare i soccorsi, è andato dritto a casa dove poco dopo sono arrivati i carabinieri per portarlo in caserma. Il 35enne aveva perso la targa dell’auto sul luogo dell’incidente e i militari dell’Arma hanno impiegato pochissimi minuti per rintracciarlo. E’ stato interrogato ed ora si trova in stato di fermo: la sua posizione è al vaglio degli inquirenti, coordinati dalla Procura.

E’ risultato positivo all’alcol l'uomo che nel tardo pomeriggio di ieri a Ferrai di Vernasca (Piacenza) ha investito due sorelle, uccidendone una e ferendo in modo grave l’altro. Aveva un tasso alcolico di 1,6 grammi/litro, mentre il limite è 0,5.

Non si era fermato ed è stato poi rintracciato dai carabinieri. Interrogato in serata, avrebbe riferito di essersi addormentato mentre era alla guida. E’ stato portato in carcere. Si tratta di un operaio italiano, residente in zona, di 35 anni.