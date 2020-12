© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Nel Regno Unito i casi di covid-19 sono aumentati di oltre il 50% in una settimana. Lo sottolinea l'Independent dando la notizia della cifra record di contagi del paese in 24 ore con quasi 36mila nuove infezioni registrate, il numero più alto in un giorno dall'inizio della pandemia. I decessi sono 326, stando alle cifre ufficiali. (ANSA).