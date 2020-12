© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - I passeggeri dei traghetti britannici non possono sbarcare in Olanda da domani: lo ha annunciato il governo olandese, nell'ambito delle misure per fronteggiare la variante britannica del Covid-19. Stamane - ricordano i media locali - l'Aja aveva già bloccato i voli dal Regno Unito. (ANSA).