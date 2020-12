Altri 33.364 casi in Gb, ma morti continuano a calare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 21 DIC - Resta elevato, a quota 33.364, seppure in leggero calo rispetto a ieri, il numero di nuovi casi di contagio da Covid censiti nelle ultime 24 ore nel Regno Unito, sulla scia dell'individuazione di una variante del virus considerata più trasmissibile. E' quanto risulta dall'ultimo aggiornamento dei dati sulla pandemia. I test quotidiani sono peraltro aumentati a oltre 433.000, mentre i morti registrati sono scesi a 215, a conferma - almeno per ora - di un impatto della variante che non sembrerebbe incidere sulla gravità dell'infezione e sul tasso di letalità. Il premier britannico Boris Johnson ha intanto fatto sapere che più di 500.000 persone nel Regno Unito hanno ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid-19. (ANSA).