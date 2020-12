Variante Gb: in Fvg un solo volo, ieri, in un mese da Uk

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 21 DIC - L'areo Ryanair atterrato ieri a Rochi dei Legionari proveniente da Stanstead, è l'unico giunto dalla Gran Bretagna nell'arco dell'ultimo mese, e quello della compagnia irlandese è l'unico collegamento operato sul Fvg con l'United Kingdom. In realtà la tratta prevedeva tre collegamenti a settimana ma, a causa dell'assenza o dell'esiguo numero di viaggiatori, la Ryanair aveva deciso di sospenderla circa un mese fa. Aveva ripreso proprio ieri e l'aereo era in volo quando è stata emanata la disposizione della sospensione da parte del Dipartimento porti e aeroporti del ministero della Salute dei collegamenti aerei con la Gran Bretagna, fino al 6 gennaio prossimo. A bordo, come ha precisato l'amministratore delegato del Trieste Airport, Marco Consalvo, c'erano 137 persone, tra le quali tre bambini, che sono stati tutti sottoposti a doppio tampone, veloce e molecolare prima di consentire l'uscita dallo scalo". Dei 137 passeggeri, uno solo, "un ragazzo è risultato positivo, asintomatico. Tutti comunque sono sottoposti a quarantena con obbligo domiciliare, chi non può la trascorrerà in una struttura", come è il caso del ragazzo. L'aereo ieri è ripartito alla volta di Londra, con 68 persone a bordo di cui due bambini. Il numero dei prenotati era maggiore ma al banco dell'accettazione si sono presentati soltanto in 69, uno dei quali - con volo di rientro per giovedì - ha rinunciato dopo aver appreso che non sarebbe potuto rientrare in Italia. Se il volo per Trieste era occupato in gran parte da cittadini italiani, al contrario, quello per Stanstead trasportava soprattutto cittadini inglesi. (ANSA).