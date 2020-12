Arresto Genovese: difesa ex fidanzata, lacune in caso Ibiza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - "Sarah ha risposto a tutte le domande degli inquirenti e ha anche fornito materiale utile per colmare le lacune contenute nella ricostruzione della persona offesa". Così l'avvocato Gianmaria Palminteri, legale di Sarah Borruso, l'ex fidanzata dell'imprenditore del web Alberto Genovese finito in carcere per aver drogato e violentato una 18enne il 10 ottobre, ricostruisce in una nota l'interrogatorio, chiesto dalla stessa difesa, a cui si è sottoposta la giovane indagata per concorso in violenza sessuale a seguito della denuncia di un'altra giovane di 23 anni che avrebbe subito abusi a Ibiza. "Su richiesta di questa difesa - precisa il difensore - si è svolto ieri l'interrogatorio della mia assistita, la quale ha fornito la propria versione dei fatti in merito a quanto sarebbe accaduto a Ibiza". Vicenda, questa, "che non può, e non deve, essere automaticamente sovrapposta a quanto accaduto a Milano, nel mese di ottobre, ed in cui la mia assistita non era nemmeno presente", aggiunge il legale. La giovane è stata interrogata ieri nel tardo pomeriggio in Procura a Milano nell'inchiesta della Squadra mobile, coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro. (ANSA).