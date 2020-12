Biden frena accordo Ue con Cina, 'fare fronte comune'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 22 DIC - Joe Biden auspica di avviare al più presto delle consultazioni con gli alleati europei per discutere "le comuni preoccupazioni" sulle pratiche portate avanti dalla Cina sul fronte del lavoro forzato: lo ha twittato il futuro consigliere per la sicurezza nazionale del presidente eletto degli Stati Uniti, Jake Sullivan, svelando una certa preoccupazione per l'accordo che l'Ue potrebbe chiudere a breve con Pechino e facendo appello a fare un fronte comune Usa-Ue. (ANSA).