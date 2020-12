Commissione Csm propone Sottani Pg di Perugia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Sarà quasi certamente Sergio Sottani il prossimo procuratore generale di Perugia. La sua nomina è stata proposta all'unanimità dalla Commissione per gli incarichi direttivi del Csm. Attualmente Pg di Ancona, Sottani è stato in precedenza procuratore di Forlì che attualmente ricopre lo stesso incarico ad Ancona. Se il plenum, come tutto lascia pensare, confermerà la scelta della Commissione, per Sottani si tratterà di un ritorno a Perugia, sua città di origine e nella cui procura ha lavorato a lungo. (ANSA).