Fondi Lega: Scillieri, mi proposero studio con Centemero

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Alla fine del 2016 Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, revisori contabili della Lega in Parlamento, ai domiciliari nell'inchiesta sul caso Lombardia Film Commission, avrebbero proposto al commercialista Michele Scillieri, nel cui studio è stata domiciliata la 'Lega per Salvini premier', di creare con loro due e con il tesoriere del Carroccio Giulio Centemero uno studio associato, ma Scillieri rifiutò. E' un particolare emerso dall'interrogatorio di ieri di Scillieri, ai domiciliari nell'indagine che scava anche su presunti fondi neri. Sempre il commercialista in un altro verbale ha parlato di "retrocessioni" di denaro al partito. (ANSA).