Genitori, anziani, messe, seconda casa: le risposte ai dubbi sul decreto

1. Il decreto dice che si può rientrare alla residenza, domicilio o abitazione. Cosa s'intende?

Le definizioni di residenza e domicilio hanno un fondamento giuridico. Per la legge la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale e in ogni caso risulta dai registri anagrafici. Sempre per la legge, il domicilio è il luogo dove una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Non c'è una definizione giuridica di abitazione che - spiega il governo - va intesa come il luogo dove «si abita di fatto con una certa continuità e stabilità o con abituale periodicità e frequenza, per esempio in alcuni giorni alla settimana per motivi di lavoro, studio o altre esigenze».



2. Io e il mio partner viviamo in città diverse. Potremo vederci anche se non è mio marito?

Non fa differenza il fatto che sia o non sia il coniuge o il convivente. Il punto fondamentale in vista di queste festività natalizie, sulla base del decreto del Governo, è che chi si deve spostare (uno o entrambi) lo faccia per raggiungere il luogo dove ha la residenza, il domicilio o l'abitazione, come spiegati nella domanda numero 1. Ad esempio anche due persone che non hanno né la residenza, né un domicilio insieme, fino al 6 gennaio potranno comunque incontrarsi nell'abitazione dove si riuniscono con «regolare frequenza e periodicità».

3. Sono separato e mio figlio di 7 anni vive in Lombardia. Posso raggiungerlo per Natale?

Sì, un genitore può raggiungere il proprio figlio senza particolari limitazioni. Infatti, come più volte precisato dal governo, gli spostamenti per raggiungere i figli per i genitori separati o divorziati rientrano fra quelli motivati da esigenze di necessità, quindi sono consentiti al pari di quelli che hanno motivazioni di lavoro o di salute. Ovviamente, anche per evitare contestazioni, è opportuno che la destinazione del viaggio sia verso la residenza, il domicilio o l'abituale abitazione del figlio.

4. I miei genitori anziani, ma in buona salute, vivono a Lodi. Posso andarci? E dalla zia non autosufficiente a Monza

Sono due casi diversi. Per i genitori in buona salute era possibile raggiungerli fino a domenica. Da adesso fino al 6 gennaio non è più possibile a meno che non si abbia là la residenza, il domicilio o l'abitazione. Resta invece possibile spostarsi per dare assistenza a persone non autosufficienti, anche abitanti in regioni diverse. Da notare che non è possibile spostarsi in un numero di persone superiore a quello necessario per fornire assistenza. E per il governo «di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori che egli già assiste».

5. Abito a Roccabianca, che ha meno di 5mila abitanti, posso andare a Fidenza, Casalmaggiore o Parma?



Quello degli spostamenti dai comuni con meno di 5mila abitanti è una delle norme più complesse. Prima di tutto è bene sottolineare che è possibile uscire da questi comuni e spostarsi nel raggio di 30 chilometri, ma solo nei giorni arancioni che tra la Vigilia e l'Epifania saranno solo quattro (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio) e non si potranno raggiungere i comuni capoluogo. Quindi, in concreto, da Roccabianca potrà andare senza problemi a Fidenza, ma non a Parma, perché è il comune capoluogo. Né si potrà andare a Casalmaggiore perché è in provincia di Cremona e quindi fuori regione



6. Vorrei trascorrere il Natale nella mia casa delle vacanze a Forte dei Marmi. Posso andare?

Assolutamente no. Dal 24 dicembre al 6 gennaio, come spiegano le Faq della Presidenza del consiglio, si può raggiungere la seconda casa solo all'interno della propria regione, cioè dove si ha residenza o domicilio (si veda la domanda 1). «Si può andare nella casa di villeggiatura fuori dalla regione soltanto per motivi di lavoro e casi di necessità e di urgenza», come spiegano le Faq pubblicate in queste ore. Come avvenne nel lockdown di primavera, si può raggiungere la seconda casa fuori regione, partendo alla Vigilia, se, ad esempio, si verifica un guasto (tubi rotti, perdite dal tetto etc). Altrimenti è vietato.

7. Vorrei invitare i miei tre migliori amici a mangiare gli anolini a Natale, a casa mia. Posso farlo?



Anche a questo quesito rispondono con chiarezza le Faq della Presidenza del consiglio. «Al pranzo di Natale, o in altre occasioni, sono ammesse soltanto due persone estranee al nucleo convivente. I minori sotto i 14 anni e i parenti non autosufficienti non si calcolano. Quindi, ad esempio, si possono invitare a pranzo fino a due zii con i rispettivi figli piccoli», scrive il sito della Presidenza del consiglio. In sostanza, si possono invitare due amici, ma non tre come vorrebbe fare il lettore, a meno che la terza persona non abbia meno di 14 anni oppure non sia un parente non autosufficiente.



8. Quanto rischio come multa se mi sposto per andare a casa di un amico a mezzanotte?



Rischia una «bastonata» da 400 a 1000 euro. A tanto ammontano le multe per chi non rispetta il coprifuoco in vigore sia nei giorni di zona rossa che di zona arancione. Per essere chiari, ripetiamo che dalle 22 alle 5 non si può uscire, a meno che non si possano provare ragioni di necessità, salute e lavoro. In questi casi, bisogna portare con sé il modulo di autocertificazione: per ragioni di privacy, nel modulo non serve indicare nome e cognome della persona che si va a trovare. Attenzione però a Capodanno: il primo gennaio il coprifuoco si estende fino alle 7 del mattino.



No, non può arrivare a chiese lontano da dove abita. Vediamo perché. Uscire di casa per andare a messa è possibile anche nei giorni festivi e prefestivi (quelli da zona rossa, cioè 24, 25, 26, 27, 31 dicembre; 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio). Nei giorni da zona rossa serve l'autocertificazione. Attenzione però: nei giorni «rossi» com'è la Vigilia, «i luoghi di culto dovranno essere individuati tra quelli più vicini a casa». Ovviamente si applica la deroga per i Comuni sotto i 5000 abitanti: in questo caso si può andare nel paese vicino entro una distanza di 30 chilometri, ma non nel capoluogo di provincia. In molte chiese le messe della Vigilia sono anticipate.

10. Abito a San Prospero e la notte di Natale vorrei andare a messa in Duomo: posso farlo?

No, come spiega bene una Faq della Presidenza del consiglio. «Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono consentiti soltanto entro il 20 dicembre e dopo il 7 gennaio e comunque esclusivamente se il luogo di partenza e quello di destinazione si trovano entrambi in area gialla». Quindi «lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un'altra regione, nello stesso periodo».