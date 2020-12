© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 22 DIC - Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha effettuato il terzo tampone anti-Covid in una settimana, anch'esso risultato negativo, ed è quindi uscito dall'autoisolamento. Lo comunica il suo portavoce. Michel era entrato in isolamento il giorno in cui il presidente Macron ha diffuso la notizia del suo tampone positivo, poiché lo aveva incontrato due giorni prima. (ANSA).