Natale, Torri San Gimignano 'colorate' contro il Coronavirus

(ANSA) - SAN GIMIGNANO (SIENA), 22 DIC - Le celebri torri medievali di San Gimignano (Siena) si 'colorano' di speranza in occasione del Natale ai tempi del Coronavirus. Fino al 6 gennaio il celebre skyline della città vivrà di un nuovo colpo d'occhio grazie alle torri illuminate con fari a led colorati. Il progetto è ideato e realizzato dal Comitato partite Iva di San Gimignano con il patrocinio e in collaborazione con l'Amministrazione comunale, le associazioni di categoria, culturali e turistiche. "Ora più che mai abbiamo bisogno di luce e colore, di qualcosa di straordinario che ci infonda speranza" sottolinea in una nota il presidente del Comitato Partite Iva, Marco Prando spiegando che "lo scopo del progetto è rendere questo difficile Natale un po' più accettabile scaldando il cuore degli abitanti di San Gimignano e di tutti quelli che vedranno le torri illuminate anche da lontano". "In questo momento così difficile - osserva il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci - è il miglior messaggio di speranza, coesione e forza che potessimo infondere negli occhi e nel cuore di tutti i nostri concittadini e di tutte quelle persone che vedranno la magia delle torri a distanza o nelle fotografie che, sono certo, faranno il giro del mondo un messaggio ancora più forte perché diffonde la sua eco nel trentennale dell'iscrizione del nostro centro storico nel patrimonio mondiale dell'umanità Unesco". Per l'assessore all'associazionismo Carolina Taddei, "le nostre torri colorate proiettano la nostra fiducia oltre la pandemia, donano a chi le osserva un momento di serenità e mantengono vivo il desiderio di poter un giorno venire nella nostra città, per questo ringrazio gli ideatori del progetto e tutte le nostre associazioni che hanno collaborato". (ANSA).