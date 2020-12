Ponte Genova: familiari vittime,"Crollo si poteva evitare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 22 DIC - "E' molto triste ma finalmente chiaro avere conferma che tutto poteva essere evitato": è il commento del Comitato familiari vittime del Ponte Morandi alla luce degli esiti della perizia dei tecnici del gip sul crollo del viadotto. "Con la consegna del lavoro peritale in risposta ai quesiti del gip viene inserito un importante tassello nella ricerca della verità", dice la presidente del comitato, Egle Possetti. "Nell'attesa di ricevere il testo, attenendoci a quanto emerso possiamo constatare che molte delle fantomatiche cause emerse in questi mesi siano state definitivamente tacitate, è molto triste ma finalmente chiaro avere conferma che tutto poteva essere evitato. I nostri cari sono stati uccisi, nessuno potrà far tornare indietro il tempo, possiamo solo continuare a lottare con fermezza e determinazione per la ricerca della verità". Il comitato, che si è unito insieme ad altri comitati di familiari di vittime di disastri, ringrazia gli inquirenti e tutti coloro che stanno lavorando affinché si arrivi al processo: "Ringraziamo i periti, la procura, gli inquirenti, il tribunale per il duro lavoro che hanno fatto e faranno per far emergere la verità, auspichiamo che tutti coloro che fino ad ora hanno avuto dubbi sulla nostra battaglia, anche di civiltà, possano condividerla ed appoggiarla". (ANSA).