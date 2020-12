Sono 13.318 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1.977.318. E’ invece di 628 l'incremento delle vittime in un giorno, che porta il totale a 69.842 . Ad oggi in Italia ci sono 605.955 attualmente positivi, con un calo nelle ultime 24 ore di 7.627. L'incremento dei guariti e dei dimessi in un giorno è di 20.315 che porta il totale dall’inizio dell’emergenza a 1.301.573

© RIPRODUZIONE RISERVATA coronavirus