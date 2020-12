© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Intensificati ulteriormente i controlli da domani a Roma con l'avvio dei giorni 'rossi' delle festività natalizie. Nella capitale, secondo quanto si apprende, il dispositivo di sicurezza ricorda quello messo in campo nel lockdown per controllare gli spostamenti sia in città che in entrata e uscita. Potenziati i servizi anche in porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e della metro. (ANSA).