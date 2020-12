Covid: nuovo aumento di contagi in Olanda, oltre 10 mila

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 23 DIC - Il numero di contagi da coronavirus segnalati nei Paesi Bassi è di nuovo in aumento. Lo scrive l'agenzia Anp precisando che stando all'Istituto reale per la salute pubblica e l'ambiente (Rijksinstituut voor Volksgezondheid) sono stati segnalati 10.447 test positivi tra martedì mattina e mercoledì mattina. Il giorno prima erano stati 9.853. L'Istituto ha anche segnalato 106 decessi di persone positive al coronavirus tra martedì e mercoledì mattina. Nelle 24 ore precedenti, erano stati 116. Il numero di contagi è in aumento da settimane nel Paese. (ANSA).