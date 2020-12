E' morta improvvisamente Stella Tennant, una delle grandi top model: aveva 50 anni

Il mondo della moda dice addio a Stella Tennant: l’aristocratica modella scozzese, una delle 'regine della passerella' negli anni '90, è morta «improvvisamente» cinque giorni dopo il suo cinquantesimo compleanno.

«E' con grande tristezza che annunciamo la morte improvvisa di Stella Tennant. Era una donna meravigliosa e una ispirazione per tutti noi», ha annunciato la famiglia. Le cause della morte non sono state ancora precisate, ma un portavoce della polizia ha escluso «circostanze sospette».