Francia, tre gendarmi uccisi a colpi d'arma da fuoco

Tre gendarmi sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco nella notte e un quarto ferito in un villaggio isolato nel centro della Francia. I militari sono stati colpiti un uomo di 48 anni mentre cercavano di salvare una donna che si era rifugiata sul tetto di una casa, vicino al villaggio di Saint-Just, nella regione di Clermont-Ferrand.

I gendarmi erano stati chiamati per un caso di disturbo della quiete domestica, hanno detto all’Afp fonti dell’ufficio del pubblico ministero. Gli agenti si sono avvicinati alla casa poco dopo la mezzanotte e sono stati presi di mira da colpi di arma da fuoco. L’uomo armato ha inizialmente sparato e ucciso un ufficiale e ne ha ferito un altro, prima di appiccare fuoco alla casa. Secondo l’ufficio del procuratore di Clermont-Ferrand, altri due agenti sono stati quindi colpiti e uccisi.

I funzionari hanno riferito che la donna è stata messa in salvo e che almeno sette agenti tattici d’èlite sono sul posto. «Si stanno prendendo le maggiori precauzioni riguardo alla pericolosità dell’individuo», ha detto una fonte vicina alle indagini. Pare che l’uomo armato sia noto alle autorità per accuse relative a questioni di custodia dei bambini. Sul posto ci sono anche vigili del fuoco che tentano di controllare l'incendio.