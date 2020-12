Primi passeggeri arrivati in Francia da Dover

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 23 DIC - Per la prima volta da domenica, veicoli con passeggeri sono arrivati nel porto di Calais in Francia da Dover nella notte tra martedì e mercoledì. Lo ha constatato l'Afp dopo che nella notte il porto di Dover ha riaperto, allentando un po' il cordone sanitario che ha circondato il Regno Unito in seguito alla scoperta di una nuova variante del coronavirus. Rimorchi non accompagnati sono arrivati ;;anche a bordo di un traghetto, la prima imbarcazione a partire dopo la mezzanotte. La riapertura di Dover segue un accordo per consentire a migliaia camionisti bloccati nel Regno Unito di lasciare il Paese con un test rapido anti-Covid. (ANSA).