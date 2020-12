© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 23 DIC - Le 180 dosi di vaccino Pfizer destinate all'ospedale Brotzu di Cagliari per il Vaccine Day del 27 dicembre arriveranno in Sardegna il 26 con un volo militare che atterrerà all'aeroporto di Elmas. Da lì saranno scortate direttamente all'ospedale. Domani, proprio per discutere delle misure di sicurezza da adottare in occasione dello sbarco delle prime fiale nell'Isola, si terrà una riunione operativa in Prefettura a Cagliari. (ANSA).