ANSA-IL-PUNTO/COVID:in Sardegna primo trattamento col plasma

(ANSA) - CAGLIARI, 24 DIC - Al via l'impiego del plasma iperimmune raccolto nell'Isola per la cura dei pazienti assistiti nei centri Covid della Sardegna. Il primo trattamento con il plasma raccolto nel Centro trasfusionale dell'Azienda Brotzu è stato eseguito dai medici dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari su un paziente individuato come idoneo. "La Sardegna compie un importante passo in avanti, dotandosi di un ulteriore strumento per la lotta contro il virus - dichiara il Presidente della Regione, Christian Solinas -.L'immunoterapia passiva rappresenta oggi una speranza in più sul fronte delle cure e la Sardegna, al pari di altre Regioni virtuose, ha intrapreso questo percorso anche grazie alle professionalità espresse dal nostro sistema sanitario e alla generosità dei donatori dell'Isola". Intanto nelle ultime 24 ore si registrano in Sardegna 331 nuovi contagi e nove i decessi. Salgono così 29.467 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza. Il numero complessivo delle vittime sale a 698. In totale sono stati eseguiti 462.857 tamponi con un incremento di 4.115 test. Sono, invece, 498 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (21 in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 41 (-3) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.476. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 12.435 (+244) pazienti guariti, più altri 319 guariti clinicamente. Tra le iniziative di solidarietà, in segno di riconoscenza per il lavoro fatto per contrastare l'emergenza pandemica, la Fondazione Dinamo stasera consegnerà la cena ai medici, paramedici e operatori sociosanitari delle strutture ospedaliere di Cagliari e Sassari. In questo modo la Fondazione rinsalda il legame col sistema ospedaliero isolano, già sancita dalla raccolta di fondi avviata in occasione del primo lockdown, che ha permesso di raccogliere quasi 1 milione e mezzo di euro. Partner dell'iniziativa sono il Saint Joseph pub di Sassari e la Locanda dei buoni e cattivi di Cagliari, che opera con la Fondazione Domus de luna: rispondendo con entusiasmo all'appello della Fondazione, hanno messo a disposizione il menù. (ANSA).