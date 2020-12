Covid: Argentina, arrivato da Mosca il vaccino Sputnik

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BUENOS AIRES, 24 DIC - Un aereo Airbus 320-200 della compagnia Aerolineas Argentinas è giunto oggi a Buenos Aires alle 10.25 locali (le 14.25 italiane) con a bordo 300.000 dosi del vaccino russo Sputnik V prelevate ieri a Mosca. Lo riferisce la tv all news C5N. Il velivolo era partito dalla capitale argentina martedì sera e ha realizzato il collegamento nei due sensi con Mosca in meno di 40 ore con il farmaco che permetterà di vaccinare i primi 150.000 cittadini di tutte le province dell'Argentina. Il presidente Alberto Fernandez ha annunciato giorni fa che esiste un accordo con la Russia per la fornitura in gennaio e febbraio di 20 milioni di dosi di vaccino, sufficienti per immunizzare dieci milioni di argentini. Questo progetto richiederà nelle prossime settimane numerosi voli di Aerolineas fra le due capitali.(ANSA).