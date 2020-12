© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Ha superato quota 120 mila il numero dei decessi legati al Covid-19 registrati in Messico dall'inizio della pandemia, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I contagi totali nel paese sono stati oltre 1,35 milioni. Con i suoi circa 129 milioni di abitanti, il Messico è quarto al mondo per numero di morti da coronavirus e tredicesimo per casi ufficialmente registrati. (ANSA).