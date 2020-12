In arrivo la "Burrasca di Natale": neve sopra i 300-500 metri in Emilia Romagna e allerta vento

Sulla base dei fenomeni meteo in atto e previsti è stata valutata per il giorno di Natale una allerta gialla in Campania e su settori di Basilicata e Calabria. Lo rende noto la Protezione Civile.

L'avviso prevede dalla mattinata di domani nevicate a quote superiori ai 300-500 metri sull'Emilia-Romagna, in estensione dal pomeriggio-sera, a quote superiori ai 400-600 metri, alla Toscana settentrionale e, dalla tarda serata, alle Marche.

Dal pomeriggio-sera di domani, si prevedono inoltre venti di burrasca o burrasca forte, dai quadranti settentrionali, su Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche, con mareggiate sulle coste esposte.

Una zona di aria gelida, con asse disposto dalla penisola scandinava fino alla spagna settentrionale, tende a scendere di latitudine innescando la formazione di un minimo depressionario nei bassi strati sul Golfo Ligure, apportando correnti fredde settentrionali attraverso la porta della bora, con conseguente repentino calo delle temperature e nevicate fino a quote basse al Nord, successivamente anche sulle regioni del Centro-Sud.