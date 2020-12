Paziente aggredito: arrestato operatorio socio-sanitario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PAVIA, 24 DIC - E' stato arrestato l'allievo operatore socio-sanitario (oss) che lunedì 21 dicembre aveva aggredito un paziente di 86 anni nel reparto di Riabilitazione neurologica dell'istituto Maugeri di Pavia, ferendolo al collo con le forbici. La polizia ha rintracciato e fermato l'uomo, un 36enne che abita a Casteggio (Pavia), a Sesto San Giovanni (Milano). L'allievo oss dovrà ora rispondere dell'accusa di tentato omicidio. In questi giorni gli investigatori lo avevano ricercato in tutta la provincia di Pavia, nel resto della Lombardia e anche fuori regione. Ora dovrà spiegare le ragioni del suo folle gesto: un raptus improvviso in apparenza senza nessuna ragione. L'anziano ferito è ricoverato al Policlinico San Matteo: le sue condizioni restano serie, ma la sua vita non è in pericolo. (ANSA).