Scuola: Azzolina, proteggiamola con comportamenti corretti

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - "In questi mesi le nostre bambine e i nostri bambini hanno dato un grande esempio, dimostrando una straordinaria maturità nel rispettare le regole. Hanno protetto loro stessi, le loro famiglie e anche la scuola. Facciamolo anche noi! A Natale, e durante le Feste, seguiamo le indicazioni di legge previste. Tutti insieme #ProteggiAMOlaScuola!". Lo scrive la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina postando sui social un video in cui si richiama l'importanza di mantenere comportamenti corretti da parte di tutti durante le festività ma anche per ricordare che i bambini e i ragazzi sono stati bravissimi rispettando le regole e proteggendo così la loro scuola. (ANSA).