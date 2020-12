Covid, 6 decessi, 603 positivi nelle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ANCONA, 25 DIC - E' di 6 decessi legati al Covid il bilancio delle ultime 24ore nelle Marche, dove sono stati rilevati 603 positivi nel percorso nuove diagnosi (6.711 i tamponi testati complessivi), mentre i ricoveri sono in calo. Sono morti 4 uomini e 2 donne, tra 76 e 93 anni, tutti con patologie pregresse, facendo salire il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 1.522. Dei 6.711 tamponi testati,5.062 appartengono al percorso nuove diagnosi (di cui 2.954 nello screening con percorso Antigenico) e 1.649 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'11,9%). Dei 603 nuovi casi, 193 sono in provincia di Ancona, 158 in quella di Pesaro Urbino, 103 in provincia di Macerata, 95 in provincia di Fermo, 26 in provincia di Ascoli Piceno e 28 da fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (77), contatti in setting domestico (125) contatti stretti di casi positivi (198). Sui 2.954 test nel percorso antigenico sono stati riscontrati 59 positivi, da sottoporre al tampone molecolare, con un rapporto positivi/testati pari al 4%.I ricoverati per covid negli ospedali delle Marche scendono a 458, -15 su ieri, i pazienti in terapia intensiva sono 60 (-4), quelli in area semi intensiva 129 (invariato su ieri), quelli nel reparti non intensivi sono 269 (-11). I dati del Servizio Sanità della Regione indicano che ci sono stati 35 dimessi, che i positivi in isolamento domiciliare sono 9.109 (in rialzo su ieri). Complessivamente i dimessi/guariti dall'inizio dell'emergenza sono 28.227. (ANSA).