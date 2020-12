Esplosione Nashville, da camper audio allerta bomba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Dal camper esploso in pieno centro a Nashville, in Tennessee, arrivava un messaggio audio registrato che metteva in allerta sulla deflagrazione di una bomba "in 15 minuti". Lo ha rivelato il capo della polizia metropolitana di Nashville, John Drake, citato da Cnn. L'Fbi, assieme all'Agenzia federale per le armi e gli esplosivi e alla polizia, sta indagando, ha fatto sapere il portavoce Joel Siskovic. Il presidente Donald Trump "è stato informato" della situazione, ha fatto sapere la Casa Bianca attraverso il portavoce Judd Deere. Trump, che sta trascorrendo le vacanze in Florida, continuerà a ricevere aggiornamenti regolari. (ANSA).