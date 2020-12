Musica: sindaco, Concerto Santo Stefano da Pesaro su Rai 2

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ANCONA, 25 DIC - "Dal Teatro Rossini di Pesaro, va in scena il grande 'Concerto di Santo Stefano' in diretta su Rai2. Il mondo dello spettacolo è pronto a ripartire. Lo farà da Pesaro, sabato 26 dicembre alle ore 10, attraverso un grande evento musicale assieme all' Orchestra Sinfonica G. Rossini diretta dal Maestro Pinuccio Pirazzoli". Lo annuncia su facebook il sindaco Matteo Ricci. "Sarà un racconto di musica, in onore di Santo Stefano - aggiunge -, ma anche un segnale di ripresa per il mondo dello spettacolo messo a dura prova dal Covid-19 con un periodo di crisi economica. Per celebrare una data così importante e quindi significativa, insieme all'orchestra, andranno in scena tantissimi ospiti: Ron-Rosalino Cellamare, Dodi Battaglia, Raphael Gualazzi e tanti altri. Una grande occasione per Pesaro Città della Musica Unesco - spiega il sindaco -, una nuova iniziativa che potrebbe diventare, possibilmente, un appuntamento fisso delle feste natalizie. Gli italiani dovranno restare a casa durante le festività natalizie e il concerto, permetterà di trascorrere qualche ora, in compagnia della buona musica". (ANSA).