Brexit: Lib-Dem Gb verso voto contrario su accordo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Il partito Liberaldemocratico britannico, da sempre europeista, voterà probabilmente contro la ratifica dell'accordo Gb-Ue sul post Brexit. Lo ha detto il leader della formazione Ed Davey a Bbc Breakfast. "Se i dettagli sono quelli che abbiamo finora sentito, non possiamo appoggiarlo - ha dichiarato - Sarà pessimo per le imprese britanniche e per le famiglie, che saranno meno al sicuro. Come fa un partito responsabile a votare per questo cattivo accordo?" In conseguenza dell'accordo, "ci sarà un sacco di burocrazia" e le forze dell'ordine avranno un duro colpo dalla minore condivisione di informazioni, ha osservato Davey: "Le famiglie britanniche saranno meno al sicuro. I criminali festeggeranno. Non è accettabile". (ANSA).