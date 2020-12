Covid: Ny si prepara al peggio, camion frigorifero per morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 26 DIC - New York spera di evitare il peggio ma ha pronto il suo piano B nel caso il numero di decessi per Covid dovesse aumentare in modo notevole. Un piano che passa per il terminal marittimo a South Brooklyn, dove sono stati alleati camion frigorifero per ospitare i cadaveri. Al momento nell'area sono depositati i corpi di 529 persone ma, riferiscono le autorità, c'è ancora molto spazio disponibile qualora ce ne fosse bisogno. "Nel pianificare guardiamo sempre allo scenario peggiore", spiegano le autorità della città. "Riteniamo comunque che non ci troveremo nella stessa situazione della scorsa primavera", aggiungono riferendosi ai mesi neri della pandemia, quando New York era divenuta l'epicentro della crisi ed era stata costretta anche a ricorrere a fosse comuni a Hart Island largo del Bronx, che da oltre 150 anni viene utilizzata per seppellire chi non puo' permettersi funerali o posti al cimitero. Solo quest'anno sull'isola sono state seppellite 2.225 persone. (ANSA).