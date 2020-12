Maltempo: E-R, allerta gialla per forte freddo e mareggiate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 26 DIC - Allerta gialla dalla mezzanotte di oggi a quella di domani per temperature rigide sulle montagne e le colline del Piacentino, Parmense, Reggiano e Modenese e per mareggiate sulla costa ferrarese. E' quanto disposto dall'Arpae e dalla Protezione Civile regionale. Ieri era stata emessa allerta meteo, in varie zone dell'Emilia-Romagna, per vento, neve, criticità idrogeologica e stato del mare fino alla mezzanotte di oggi. Per domani, viene spiegato nell'allerta, "sono previste temperature sottozero su gran parte del territorio regionale che potranno raggiungere anche valori tra -8 e -12 gradi sui settori appenninici centro occidentali. E' altresì previsto un peggioramento a partire dalla sera con precipitazioni nevose che, nel corso della notte, andranno ad interessare le pianure piacentino parmensi. Le previsioni di altezza d'onda e livello del mare sono sotto la soglia di attenzione, tuttavia, considerati gli impatti dalle precedenti mareggiate, non si escludono locali fenomeni di dissesto, erosioni e/o inondazioni, favorite dall'abbassamento della quota di spiaggia e dalla persistente fragilità degli argini temporanei in alcune zone" (ANSA).