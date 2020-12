Covid: da oggi terzo lockdown in Israele

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 27 DIC - Mentre è in corso la campagna vaccinale anticovid, scatta alle 17 di oggi (ora locale) per due settimane un nuovo lockdown in Israele, il terzo da inizio pandemia. Il blocco - che potrebbe essere esteso per altri 14 giorni se il tasso di morbilità non scenderà sotto l'1% - si è reso necessario a causa del crescente numero di infezioni. Il lockdown prevede la chiusura dei negozi, dei ristoranti (eccetto la consegna a domicilio); il divieto di allontanarsi oltre un chilometro da casa; tetto massimo di 20 persone per gli assembramenti all'esterno e 10 al chiuso; restrizioni alle scuole e ai trasporti. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della sanità, le nuove infezioni sono state 2.630 a fronte di oltre 64 mila test con un tasso al 4.1%. Intanto procede a tutto ritmo il piano vaccinale che al momento segna già 280mila persone ad aver ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer. E il premier Benyamin Netanyahu ha ribadito ieri che Israele conta di arrivare a vaccinare ogni giorno 150mila persone. Con questa cifra per 30 giorni, si dovrebbero somministrare 4,5 milioni di dosi, quindi - ha spiegato - sarebbero immunizzate 2,25 milioni di persone pari a un quarto della popolazione. (ANSA).