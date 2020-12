Covid: in Campania netto calo tamponi, positivi 9,16%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NAPOLI, 27 DIC - Ancora in netto calo, in Campania, il numero dei tamponi esaminati - a causa delle festività - mentre sale la percentuale dei casi positivi. Secondo quanto rende noto l'Unità di Crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono stati 3382 i tamponi esaminati (ieri 6448): 310 i casi positivi - 7 sintomatici - il che significa che la percentuale positivi-tamponi è pari al 9,16%; ieri era 8,35%. Otto le nuove vittime - 3 nelle ultime 48 ore e 5 deceduti in precedenza ma registrati; ieri; - e 790 i guariti. ;Questo, invece, il report posti letto su base regionale. Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; posti letto di terapia intensiva occupati: 95; posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid e Offerta privata); posti letto di degenza occupati: 1.440. (ANSA).