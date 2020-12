Covid, in Toscana 227 nuovi casi, 8 morti e aumento ricoveri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 27 DIC - Sono 227 i nuovi casi di Coronavirus oggi in Toscana, in calo rispetto ai giorni scorsi ma a fronte di un basso numero di tamponi (3.502), dove si registrano 8 nuovi decessi: 3 uomini e 5 donne con un'età media di 79,9 anni. In aumento i ricoverati che sono 1.012 (21 in più rispetto a ieri), di cui 165 in terapia intensiva (-1). I guariti crescono dello 0,3% e salgono a 104.396 (87,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.849.528, 3.502 in più rispetto a ieri, di cui il 6,5% positivo. Sono invece 1.549 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 14,7% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 226 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 10.800, -0,7% rispetto a ieri. L'età media dei 227 casi odierni è di 50 anni circa (il 12% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 25% tra 60 e 79 anni, il 10% ha 80 anni o più). Complessivamente, 9.788 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-99). Sono 19.911 (-696) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 2 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo. Sono 3.588 i deceduti dall'inizio dell'epidemia. (ANSA).