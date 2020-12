Vax Day: E-R, partita distribuzione per la somministrazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 27 DIC - Partito, in Emilia-Romagna, il cosiddetto 'Vaccine Day'. Dalla prima mattinata gli incaricati delle diverse Ausl della regione stanno recuperando la propria scorta di vaccini anti-Covid Pfizer-Biontech così da iniziare la somministrazione - alle 14, in simultanea in ogni provincia da Piacenza a Rimini - che vedrà come destinatari 975 professionisti della sanità. I vaccini sono arrivati nella notte a Bologna con un volo militare partito dalla base di Pratica di Mare: alle 7.30 le dosi scortate dai militari dell'Esercito della 'Brigata Aeromobile Friuli' e da agenti delle forze dell'ordine sono state portate all'Ospedale 'Bellaria' di Bologna per lo smistamento alle aziende sanitarie alla presenza dell'assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini. A ricevere le prime vaccinazioni medici e infermieri: 50 a Piacenza, 100 a Parma, 100 a Reggio Emilia, 150 a Modena, 225 (+50 per la Cra 'Cardinal Giacomo Lercaro') a Bologna , 25 a Imola, 50 a Ferrara e 225 nel territorio dell'Ausl della Romagna. (ANSA).