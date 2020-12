Vax Day: in Germania 151.000 dosi, in Francia 19.500

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - La Germania ha ricevuto 151.125 dosi di vaccino dalla società Biontech di Mainz in una prima consegna per l'inizio della vaccinazione, secondo quanto riporta la Dpa. Sono stati distribuiti a livello nazionale sabato. Secondo il ministro federale della Sanità Jens Spahn, almeno altre 670.000 dosi arriveranno ogni settimana a gennaio. L'agenzia tedesca riporta anche i dati relativi ai due Stati regionali tedeschi più popolosi, Nordreno-Vestfalia, Baviera, dove sono state distribuite 9.750 dosi. In Spagna il ministro della Salute, Salvador Illa, ha reso noto che la prima consegna di vaccini Pfizer ammonta a 9.750 dosi, già distribuite tra tutte le comunità autonome. La stessa quantità - 9.750, come quella arrivata in Italia - è stata distribuita in diversi altri Paesi europei, tra cui Bulgaria, Croazia, Ungheria, Slovenia. In Francia le prime dosi di vaccino contro il virus sono arrivate sabato: 19.500 unità consegnate alla farmacia centrale degli Ospedali di Parigi. (ANSA).