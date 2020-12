Vax Day: Musumeci, io mi vaccinerò

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PALERMO, 27 DIC - "Io mi vaccinerò. Certo, quando sarà il mio turno: lo decideranno i medici. Se ci liberiamo da questo mostro senza volto, riusciremo a ricostruire il nostro futuro con tutte le potenzialità che abbiamo a disposizione. Noi non ci siamo fermati". Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci oggi durante il Vax day all'ospedale Civico di Palermo. "Il richiamo è diviso in due fasi - ha aggiunto il Governatore -, la seconda fase dovrebbe cominciare ad aprile, ma già la prossima settimana avremo una sufficiente quantità per avviare la campagna di vaccinazione vera e propria. Speriamo di poter concludere entro l'estate e quindi avvicinare tutti al vaccino senza rinunce, perché non credo ci sia una sola ragione per poter rinunciare alla vaccinazione". Musumeci ha ribadito di essere pronto a vaccinarsi: "sarei disposto a farlo anche adesso ma mancherei di rispetto verso il piano predisposto dai sanitari che prevede una serie di fasce e categorie professionali e anagrafiche". "Si deve cominciare - ha concluso il Governatore - dagli over 80 fino ad arrivare alla popolazione anziana e ai giovani, che spero vogliano condividere con noi questa preziosa opportunità. Secondo il piano nazionale da noi chiaramente condiviso dovremmo già a settembre avere vaccinato tutti. Speriamo sia questo il calendario rispettato senza imprevisti e senza intoppi". (ANSA).