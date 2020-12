Addio al 'Dr Sex', guru della sessuologia in India

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NUOVA DELHI, 28 DIC - L'India ha perso "Dr Sex", il suo più famoso e primo sessuologo, Mahindra Watsa, scomparso ieri, a 96 anni, nella sua abitazione di Mumbai: la famiglia non ha reso nota la causa della morte. Watsa aveva firmato la sua prima rubrica sui problemi sessuali, "Dear doctor", negli anni Sessanta, su un mensile femminile; ma divenne famoso in tutto il paese quindici anni fa, quando, a 80 anni, iniziò a firmare "Ask the sex expert, chiedi al sessuologo", sul quotidiano Mumbai Mirror, il più letto nella capitale finanziaria indiana. Con un mix inconfondibile di ironia ed estrema chiarezza, e con un linguaggio esplicito, mai utilizzato prima pubblicamente nel paese, il dottor Watsa parlava di sesso al grande pubblico, smantellando tabù e credenze. In pochi mesi divenne l'idolo delle giovani generazioni, che lo consideravano un "sex guru" e osavano porgli le domande più imbarazzanti. La sua storia ha ispirato anche un film di Bollywood. . (ANSA).