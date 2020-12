© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 28 DIC - Via libera unanime degli ambasciatori Ue (Coreper) all'accordo post Brexit sulle relazioni future con il Regno Unito. L'accordo entrerà in vigore provvisoriamente il 1 gennaio 2021, in attesa del via libera del Parlamento Ue. (ANSA).