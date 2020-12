© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 28 DIC - Il presidente eletto Joe Biden ricorrerà al Defense Production Act per accelerare la produzione di vaccini contro il Covid. Lo riportano i media americani. Il Defense Production Act è la legge che risale alla guerra in Corea e che consente al presidente di rafforzare la produzione delle aziende private per beni strategici. (ANSA).