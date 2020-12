Covid: in E-R rallentano i contagi, ma crescono i ricoveri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 28 DIC - Rallenta in Emilia-Romagna la crescita dei contagi, ma aumentano i ricoverati e si contano ancora 31 morti: fra loro un uomo di 43 anni in provincia di Forlì-Cesena e una donna di 56 nel Ravennate. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati aggiornati alle 12 e diffusi dalla Regione, sono stati individuati 750 casi di positività. sulla base di 10.444 tamponi. La metà dei nuovi positivi (376, per l'esattezza) sono asintomatici, individuati attraverso il contact tracing o le attività di screening. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 58.298 (123 in più rispetto a ieri) e il 95,1% sono in isolamento domiciliare. Crescono, però, i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 220 (dieci in più di ieri), quelli negli altri reparti Covid 2.642 (+33) Nove delle 31 nuove vittime sono in provincia di Ravenna, cinque a Modena, quattro a Parma e a Rimini, tre a Piacenza, due a Reggio Emilia e Forlì-Cesena, una a Bologna. (ANSA).