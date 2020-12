Covid: inchiesta Ordine medici Roma su negazionisti e no vax

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - C'è chi sostiene che il Covid non esista, che sia come un'influenza e che i vaccini in generale non servano a niente: a dirlo non sono semplici cittadini, ma 13 medici, che hanno espresso queste loro convinzioni sui social media e in tv. Su di loro l'Ordine dei medici di Roma ha avviato un procedimento disciplinare, che per una decina si è già concluso, mentre per altri tre è ancora in corso, come spiega all'ANSA il presidente Antonio Magi. (ANSA).