Genova, riprese vaccinazioni al S.Martino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - Sono riprese stamani le vaccinazioni antiCovid al Policlinico San Martino, grazie alle dosi rimaste del primo quantitativo inviato ieri. In tutto oggi verranno vaccinate altre 70 persone (ieri le prime 90) tra medici, infermieri, operatori sanitari e operatori delle ambulanze. Alisa è in attesa di acquisire le 16 mila dosi destinate alla Liguria per distribuirle nei 14 centri individuati sul territorio per vaccinare anche il personale sanitario di quegli ospedali e tutta la popolazione target della Liguria. Entro febbraio i soggetti destinatari delle prime 60.142 dosi faranno il richiamo (il vaccino Pfizer BioNTech prevede la somministrazione di due dosi a distanza di almeno 21 giorni, ndr) e saranno messi in sicurezza. (ANSA).