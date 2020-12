Nasrallah, Riad e Usa mi vogliono assassinare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - L'Arabia Saudita "ha proposto agli americani di finanziare il mio assassinio, che doveva essere compiuto con un missile lanciato da un drone Usa": lo afferma il leader di Hezbollah libanese, Hassan Nasrallah, in una intervista alla tv filoiraniana Al-Mayadeen, dicendo di aver ricevuto informazioni su piani per ucciderlo da parte di Usa e Israele "alla vigilia delle presidenziali" statunitensi. Riad "chiede la mia morte dall'inizio della guerra in Yemen", ha aggiunto. Rivolto a Israele, il capo del 'Partito di Dio', ammonisce: "Nell'ultimo anno abbiamo raddoppiato il numero di missili di alta precisione. Possiamo colpire tutti gli obiettivi nella Palestina occupata". "E' Israele che ci teme adesso, soprattutto dopo la fine dell'Amministrazione Trump e la possibilità che Washington torni all'accordo sul nucleare" con l'Iran. (ANSA).