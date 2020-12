Petronzi nuovo Questore Milano, a Trieste va Tittoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 28 DIC - Giuseppe Petronzi è il nuovo questore di Milano. La nomina prevede che l'insediamento scatti dal 30 dicembre prossimo. Attuale questore di Trieste, Petronzi sarà sostituito da Irene Tittoni, che in passato ha diretto il Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri. Originaria della provincia di Rieti, Tittoni è laureata in Scienze politiche, all'Universita' La Sapienza di Roma; è entrata in polizia nel 1988, a Roma. Nel tempo ha maturato una grande esperienza in materia migratoria e di frontiera in ambito nazionale, europeo e internazionale. Ha svolto un ruolo di rilievo nell'ambito della cooperazione transfrontaliera. Giuseppe Petronzi si era insediato il 14 gennaio 2019 a capo della Questura di Trieste, subentrando a Isabella Fusiello. Originario della provincia di Benevento, Petronzi proveniva da Vicenza, dove ricopriva un analogo incarico. (ANSA).