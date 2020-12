Vaccino: medico-sindaco trevigiano, "non me lo inietterei"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SANTA LUCIA DI PIAVE, 28 DIC - "I medici ospedalieri dipendenti da un'azienda sanitaria che si fanno vaccinare sotto gli occhi del loro 'padrone' politico e attorniati da fotografi mi sembrano le comparse di una recita. Se il vaccino è così sicuro perché non è il politico a dare il buon esempio?". Parole di Riccardo Szumski, sindaco indipendentista a capo di una giunta sostenuta da una lista civica a Santa Lucia di Piave (Treviso) e medico di base nello stesso comune. Si dice "molto perplesso" rispetto alle basi scientifiche che hanno portato alla produzione del vaccino in consegna da ieri in tutta Italia". Il numero di soggetti sui quali è stata compiuta la sperimentazione, spiega, sarebbe troppo ridotto e "io in questo momento - aggiunge Szumski - non lo inietterei su me stesso". (ANSA).